Расследование исчезновения 28-летней женщины и 8-месячного девочки взяла на контроль прокуратура Тамбовской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T17:27:27+03:00

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Прокуратура области взяла на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по факту безвестного исчезновения жительницы Староюрьевского района с малолетним ребенком. Напомним, утром 16 июня молодая женщина, взяв с собой восьмимесячную дочь, ушла из дома и до настоящего времени ее местонахождение не установлено. Ранее она никогда на длительное время из дома не уходила, документы, удостоверяющие ее личность и личность малышки, остались по месту жительства.

- По факту безвестного исчезновения женщины и ее малолетнего ребенка Мичуринским следственным отделом следственного управления СК РФ по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по п.п. «а,в» ч.2 ст.105 УК РФ(убийство двух лиц, малолетнего), - сообщает прокуратура Тамбовской области. - Расследование данного уголовного дела прокуратурой области взято на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU