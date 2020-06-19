Александр Никитин зарегистрировался в качестве кандидата на должность губернатора Тамбовской области
Выборы состоятся 13 сентября
В избирком поступило первое заявление от претендента на губернаторское креслоФото: Пресс-служба администрации Тамбовской области
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19 июня губернатор Александр Никитин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.
Напомним, в этот же день решением региональной конференции партии «Единая Россия» Александр Никитин был избран партийным кандидатом на губернаторские выборы, которые состоятся 13 сентября.
ИСТОЧНИК KP.RU