Александр Никитин зарегистрировался в качестве кандидата на должность губернатора Тамбовской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:59:53+03:00

В избирком поступило первое заявление от претендента на губернаторское кресло Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

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19 июня губернатор Александр Никитин подал документы в областную избирательную комиссию для выдвижения кандидатом на должность главы администрации Тамбовской области. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Напомним, в этот же день решением региональной конференции партии «Единая Россия» Александр Никитин был избран партийным кандидатом на губернаторские выборы, которые состоятся 13 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU