Житель Тамбовщины лишился мотоблока и прицепа из-за долга по алиментам
Средства, вырученные от продажи имущества, пойдут на оплату задолженности
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В Мордовском районе местный житель задолжал по алиментам своему ребенку более 50 тысяч рублей. Добровольно погашать долг мужчина не собирался, и тогда в дело вмешались судебные приставы. Они арестовали мотоблок и прицеп, принадлежащие должнику на праве собственности.
- В настоящее время готовятся документы для оценки имущества. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU