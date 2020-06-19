Житель Тамбовщины лишился мотоблока и прицепа из-за долга по алиментам

19 Июнь 2020 2020-06-19T16:44:27+03:00

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В Мордовском районе местный житель задолжал по алиментам своему ребенку более 50 тысяч рублей. Добровольно погашать долг мужчина не собирался, и тогда в дело вмешались судебные приставы. Они арестовали мотоблок и прицеп, принадлежащие должнику на праве собственности.

- В настоящее время готовятся документы для оценки имущества. Денежные средства полученные от реализации пойдут на погашение задолженности по алиментам, - сообщили в пресс-службе УФССП России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU