В хозяйстве Тамбовского района бруцеллезом заболели 15 коров

19 Июнь 2020 2020-06-19T15:41:42+03:00

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В фермерском хозяйстве села Красносвободное Тамбовского района выявили вспышку бруцеллеза. Специалисты исследовали здесь 80 проб крови крупного рогатого скота и в 15 из них выявили инфекцию, неизлечимую как у коров, так и у человека.

- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов заболевания и оздоровлению хозяйства, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.

ИСТОЧНИК KP.RU