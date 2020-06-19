В хозяйстве Тамбовского района бруцеллезом заболели 15 коров
Пробы показали наличие опасного заболевания в фермерском хозяйстве села Красносвободное
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В фермерском хозяйстве села Красносвободное Тамбовского района выявили вспышку бруцеллеза. Специалисты исследовали здесь 80 проб крови крупного рогатого скота и в 15 из них выявили инфекцию, неизлечимую как у коров, так и у человека.
- В настоящее время проводятся мероприятия по ликвидации эпизоотических очагов заболевания и оздоровлению хозяйства, - сообщает управление Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям.
ИСТОЧНИК KP.RU