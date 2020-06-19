Тамбовчане могут украсить парки и скверы фигурками голубей

19 Июнь 2020 2020-06-19T14:20:41+03:00

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24-го июня жителям Тамбовской области предлагают создать фигурку голубя из бумаги и прикрепить её в специально выделенном месте вблизи памятников героям Великой Отечественной войны, в парках и скверах, на площадях родного города.

В центральных парках городов и районов области будут организованы специальные зоны памяти, в которых каждый житель может разместить собранную собственноручно фигурку голубя. Её можно сделать дома по инструкции или трафарету, либо собрать на месте при помощи волонтёров. Каждая фигурка закрепляется в специально оформленной зоне. Для того, чтобы гражданам было легче сориентироваться в украшении пространств, акцию начнут волонтёры.

- Своего голубя можно сфотографировать и «отправить в полет» в интернет пространство с пожеланием Мира и хештегами #голубьмира #парадпобедителей#радостьпобеды #год2020 #годпамятииславы, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU