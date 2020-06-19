Тамбовчанин «исчез» с работы с двумя топливными картами на 1000 литров бензина

19 Июнь 2020 2020-06-19T13:35:28+03:00

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В июне прошлого года в отделе дознания ОМВД России по Тамбовскому району возбудили два уголовных дела по статье «Кража». Незадолго до этого в пункт приема лома черного и цветного металла, расположенного в поселке Строитель, устроился 33-летний мужчина. Но, отработав несколько дней, он перестал появляться в организации, а вместе с ним исчезли и две топливные карты на 500 литров бензина каждая.

Сотрудники уголовного розыска Тамбовского района установили личность предполагаемого похитителя и место его проживания. Полицейские опросили родных и знакомых подозреваемого, которые рассказали, что несколько дней назад он уехал на работу в Московскую область, но куда конкретно, родственники не знали.

В сотрудничестве с коллегами из Москвы тамбовчанина удалось найти, его задержали и вернули в наш регион.

- Мужчина пояснил, что похищенный бензин он реализовал незнакомым людям, а деньги потратил, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Он признался в совершении преступления и пообещал возместить причиненный ущерб, который предприятие оценило в 32 тысячи рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU