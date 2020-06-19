На Тамбовщине мотоциклист без прав устроил аварию

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:02:15+03:00

31-летний мужчина врезался в «Lada Priora», которая разворачивалась на перекрестке

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Авария с участием мотоциклиста произошла 18 июня в 14 часов 45 минут на 17 километре автодороги «Тамбов –Пенза», проходящей по рабочему поселку Новая Ляда Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 31-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Honda», который находился за рулем без прав, выполняя обгон на перекрестке, въехал в движущийся впереди автомобиль «Lada Priora», под управлением 51-летнего мужчины, который поворачивал налево.

- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили во вторую городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова.

ИСТОЧНИК KP.RU