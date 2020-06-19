На Тамбовщине мотоциклист без прав устроил аварию
Авария с участием мотоциклиста произошла 18 июня в 14 часов 45 минут на 17 километре автодороги «Тамбов –Пенза», проходящей по рабочему поселку Новая Ляда Тамбовского района. По данным областного УГИБДД, 31-летний водитель незарегистрированного мотоцикла «Honda», который находился за рулем без прав, выполняя обгон на перекрестке, въехал в движущийся впереди автомобиль «Lada Priora», под управлением 51-летнего мужчины, который поворачивал налево.
- В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, - сообщили в УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи мужчину доставили во вторую городскую клиническую больницу им. Архиепископа Луки г. Тамбова.
ИСТОЧНИК KP.RU