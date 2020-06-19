Двое братьев из Тамбовской области похитили 7 столбов ЛЭП

19 Июнь 2020 2020-06-19T11:28:43+03:00

Мужчины собирались использовать их для строительства сенохранилища, но их задержали

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Ночью 17 июня в полицию поступило сообщение о краже железобетонных опор с недействующей линии электропередач в заброшенном селе Бычки. С помощью трактора и прицепа двое мужчин вывезли 7 столбов. Вскоре стражи порядка задержали двух жителей села Пахотный Угол Бондарского района. Предполагается, что кражу совершили братья, одному из которых 24 года, а второму – 22. Воспользовались трактором, принадлежащим отцу, молодые люди решили совершить кражу. Опоры они собирались использовать при строительстве сенного хранилища.

- Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража», - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области. - Виновным грозит наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU