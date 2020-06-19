2020-06-19T09:40:33+03:00
Происшествия

В лобовом столкновении на тамбовской трассе погиб 36-летний водитель

Мужчина за рулем «ВАЗ» въехал в грузовик
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Участниками аварии стали три автомобиляУчастниками аварии стали три автомобиляФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой погиб мужчина, произошла 18 июня около семи часов утра на 81 километре автодороги «Тамбов-Шацк», проходящей по территории села Крюково Моршанского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, 36-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21102» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Isuzu» под управлением 47-летнего мужчины. В это же время в заднюю часть автомобиля «Isuzu» въехал автомобиль «Lаdа-212140», за рулем которого был 39-летний водитель.

- В результате аварии водитель автомобиля «ВАЗ-21102» скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи, - сообщает пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области.

Водитель отечественного авто погиб на месте Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

Водитель отечественного авто погиб на местеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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