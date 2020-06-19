Два случая коронавируса привезли на Тамбовщину из Саратовской области

19 Июнь 2020 2020-06-19T10:20:43+03:00

За сутки, 19 июня, болезнь обнаружили у 58 человек

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За последние сутки, 19 июня, коронавирус обнаружили у 58 человек, таким образом количество заболевших в нашем регионе составляет на сегодняшний день 4210, 2204 пациента выздоровели, 18 умерли.

Среди новых заразившихся 23 мужчины и 32 женщины в возрасте от 19 до 94 лет, а также трое детей от 1 до 16 лет. Двое заболевших приехали на Тамбовщину из Саратовской области, все остальные контактировали с инфицированными.

На госпитализации находятся 503 человека, из них диагноз «пневмония» у 416 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3900 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU