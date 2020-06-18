В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик

18 Июнь 2020 2020-06-18T20:47:43+03:00

Ребенок пришел на пляж вместе с мамой, но та отвлеклась на пару минут

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В Тамбовской области, недалеко от города Мичуринска в реке Лесной Воронеж 18 июня утонул 8-летний ребенок. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, несчастье произошло на необорудованном пляже. Тело ребенка из воды извлекли сотрудники дежурной смены аварийно-спасательной службы Мичуринска.

- Обстоятельства гибели ребенка и причины произошедшего устанавливают следователи СО по г. Мичуринску, - сообщили в региональном СКР.

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи

По предварительным данным, мальчик, который не умел плавать, пришел на пляж вместе с мамой. Женщина отвлеклась от купающегося сына буквально на пару минут, но этого хватило, чтобы произошла трагедия.

Мальчик пришел на пляж вместе с мамой

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU