2020-06-18T20:47:43+03:00
Происшествия

В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик

Ребенок пришел на пляж вместе с мамой, но та отвлеклась на пару минут
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Тело ребенка из воды извлекали спасателиТело ребенка из воды извлекали спасатели
Изменить размер текста:

В Тамбовской области, недалеко от города Мичуринска в реке Лесной Воронеж 18 июня утонул 8-летний ребенок. По данным ГУ МЧС России по Тамбовской области, несчастье произошло на необорудованном пляже. Тело ребенка из воды извлекли сотрудники дежурной смены аварийно-спасательной службы Мичуринска.

- Обстоятельства гибели ребенка и причины произошедшего устанавливают следователи СО по г. Мичуринску, - сообщили в региональном СКР.

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи

В обстоятельствах трагедии разбираются следователи

По предварительным данным, мальчик, который не умел плавать, пришел на пляж вместе с мамой. Женщина отвлеклась от купающегося сына буквально на пару минут, но этого хватило, чтобы произошла трагедия.

Мальчик пришел на пляж вместе с мамой

Мальчик пришел на пляж вместе с мамой

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик
В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень
В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины
В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке
«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате
В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»