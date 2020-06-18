2020-06-18T20:13:48+03:00
Происшествия

В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком

Последний раз мать и малышку видели 16 июня в селе Новоюрьево Староюрьевского района
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Татьяна Фролова с грудным ребенком пропали 16 июняТатьяна Фролова с грудным ребенком пропали 16 июняФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
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В Тамбовской области разыскивают 28-летнюю Татьяну Фролову и ее 8-месячную дочку. С заявлением о безвестном исчезновении женщины и ребенка 18 июня обратилась мать Татьяны. По ее словам, днем 16 июня дочь вместе с внучкой ушла из дома в селе Новоюрьево Староюрьевского района в неизвестном направлении и не вернулась. Сразу были организованы поисковые мероприятия с привлечением волонтеров и добровольцев из числа местных жителей, но найти женщину с ребенком не удалось.

- Следственные органы просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения матери и ребенка, обратиться по телефону: 8-915-670- 86-14 (дежурный по управлению), - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.

Приметы матери: рост 150-160 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые. Была одета: брюки спортивные серого цвета, кофта красно-синего цвета, сланцы белого цвета.

Девочка была одета в платье белого цвета, колготки, на голове - серая шапочка с рисунком, находилась в коляске бело-розового цвета.

Следствие просит помочь тамбовчан в розыске женщины и ребенка Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Следствие просит помочь тамбовчан в розыске женщины и ребенкаФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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