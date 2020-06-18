В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области разыскивают 28-летнюю Татьяну Фролову и ее 8-месячную дочку. С заявлением о безвестном исчезновении женщины и ребенка 18 июня обратилась мать Татьяны. По ее словам, днем 16 июня дочь вместе с внучкой ушла из дома в селе Новоюрьево Староюрьевского района в неизвестном направлении и не вернулась. Сразу были организованы поисковые мероприятия с привлечением волонтеров и добровольцев из числа местных жителей, но найти женщину с ребенком не удалось.
- Следственные органы просят всех, кто располагает информацией об обстоятельствах исчезновения или месте нахождения матери и ребенка, обратиться по телефону: 8-915-670- 86-14 (дежурный по управлению), - говорят в СУ СКР по Тамбовской области.
Приметы матери: рост 150-160 см, плотного телосложения, глаза голубые, волосы русые. Была одета: брюки спортивные серого цвета, кофта красно-синего цвета, сланцы белого цвета.
Девочка была одета в платье белого цвета, колготки, на голове - серая шапочка с рисунком, находилась в коляске бело-розового цвета.
Следствие просит помочь тамбовчан в розыске женщины и ребенкаФото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области
ИСТОЧНИК KP.RU