В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
18 июня губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление администрации области по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции продлен до 26 июня, но теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер.
Смягчается и перчаточно-масочный режим. Тамбовчане по-прежнему должны пользоваться средствами защиты в транспорте, помещениях органов власти, организаций, предоставляющих госуслуги, и других людных местах. На улице же использование масок и перчаток теперь носит рекомендательный характер.
Сохранено ранее действующее требование о соблюдении дистанции не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.
- Введена обязанность приехавших в Тамбовскую области с территорий иностранных государств, соблюдать режим изоляции, предписанный управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – При этом, с 19 июня отменено требование сообщать в местные администрации о своем приезде прибывшим из других регионов страны.
Также с 19 июня жителям региона разрешили посещать скверы, бульвары и набережные и религиозные объекты, с соблюдением рекомендаций по безопасности. Городские пляжи начинают готовить к открытию купального сезона.
ИСТОЧНИК KP.RU