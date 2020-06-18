2020-06-18T18:30:06+03:00
Общество

В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции

Разрешено посещать скверы и церкви, а пляжи готовят к открытию купального сезона
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Ограничения полностью не снимают, но вводят ряд послабленийОграничения полностью не снимают, но вводят ряд послаблений
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18 июня губернатор Александр Никитин внес очередные изменения в постановление администрации области по ограничительным мерам, введенным из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Режим самоизоляции продлен до 26 июня, но теперь он носит не обязательный, а рекомендательный характер.

Смягчается и перчаточно-масочный режим. Тамбовчане по-прежнему должны пользоваться средствами защиты в транспорте, помещениях органов власти, организаций, предоставляющих госуслуги, и других людных местах. На улице же использование масок и перчаток теперь носит рекомендательный характер.

Сохранено ранее действующее требование о соблюдении дистанции не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте.

- Введена обязанность приехавших в Тамбовскую области с территорий иностранных государств, соблюдать режим изоляции, предписанный управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. – При этом, с 19 июня отменено требование сообщать в местные администрации о своем приезде прибывшим из других регионов страны.

Также с 19 июня жителям региона разрешили посещать скверы, бульвары и набережные и религиозные объекты, с соблюдением рекомендаций по безопасности. Городские пляжи начинают готовить к открытию купального сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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