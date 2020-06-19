2020-06-19T12:46:03+03:00
Происшествия

Тамбовчанину грозит крупный штраф либо до пяти лет колонии за кражу доильного аппарата

Мужчина ходил по заброшенным домам и дачам, чтобы найти что-то ценное
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полицейские задержали 50-летнего жителя тамбовского села Кривополянье за кражу доильного аппарата у собственника дачного дома в деревне Городище. Преступление он совершил еще в ноябре 2018 года, однако поймать преступника удалось почти через два года.

Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим. Он занимался тем, что ходил по заброшенным дачам и домам, выискивая ценное имущество. Как оказалось, похищенный доильный аппарат мужчина сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности задержанного к аналогичным хищениям. После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовчанину грозит крупный штраф либо до пяти лет колонии за кражу доильного аппарата
На Тамбовщине мотоциклист без прав устроил аварию
Двое братьев из Тамбовской области похитили 7 столбов ЛЭП
Два случая коронавируса привезли на Тамбовщину из Саратовской области
В лобовом столкновении на тамбовской трассе погиб 36-летний водитель
В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик
В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень
В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины
В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке
«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате
В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»