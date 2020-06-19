Тамбовчанину грозит крупный штраф либо до пяти лет колонии за кражу доильного аппарата

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:46:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Полицейские задержали 50-летнего жителя тамбовского села Кривополянье за кражу доильного аппарата у собственника дачного дома в деревне Городище. Преступление он совершил еще в ноябре 2018 года, однако поймать преступника удалось почти через два года.

Выяснилось, что задержанный уже был ранее судим. Он занимался тем, что ходил по заброшенным дачам и домам, выискивая ценное имущество. Как оказалось, похищенный доильный аппарат мужчина сдал в пункт приема металлолома, а деньги потратил на личные нужды.

- Проводится дальнейшее расследование на предмет причастности задержанного к аналогичным хищениям. После проведения экспертизы и установления материального ущерба будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Наказанием виновному санкция статьи определяет штраф в сумме до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до пяти лет, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU