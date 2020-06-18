Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень

18 Июнь 2020 2020-06-18T18:01:55+03:00

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В администрации Тамбовской области озвучили новые сроки окончания реконструкции стадиона «Спартак». Теперь их перенесли на глубокую осень.

- Проект установки систем контроля и управления доступом, а также систем безопасности в начале июля должен вернуться с государственной экспертизы, - поясняет вице-губернатор Арсен Габуев. - Мы надеемся, вернется с положительным заключением. Это даст нам право на проведение торгов на монтаж системы безопасности. Эти работы займут около 1,5 - 2 месяцев.

На сегодняшний день завершена работа по перепланировке и увеличению количества трибун. В частности, как рассказал Арсен Габуев, сейчас полностью согласован проект трибун с подтрибунными помещениями. На его разработку и согласование мельчайших деталей ушло большое количество времени, потому что сейчас стадион «Спартак» по многим параметрам не соответствует требованиям РФС. Один из примеров - раздевалки для футболистов. Сейчас их размер 40 метров, а должно быть 60. Как и само количество трибун: с 5 тысяч оно должно возрасти до 10 тысяч.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов, на установку трибун уйдет около 3-4 месяцев. Согласно дорожной карте, система безопасности и новые трибуны на «Спартаке» должны быть установлены к 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU