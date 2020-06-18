2020-06-18T18:01:55+03:00
Общество

Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень

К 31 октября на спортобъекте обещают установить новые трибуны и системы безопасности
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В администрации Тамбовской области озвучили новые сроки окончания реконструкции стадиона «Спартак». Теперь их перенесли на глубокую осень.

- Проект установки систем контроля и управления доступом, а также систем безопасности в начале июля должен вернуться с государственной экспертизы, - поясняет вице-губернатор Арсен Габуев. - Мы надеемся, вернется с положительным заключением. Это даст нам право на проведение торгов на монтаж системы безопасности. Эти работы займут около 1,5 - 2 месяцев.

На сегодняшний день завершена работа по перепланировке и увеличению количества трибун. В частности, как рассказал Арсен Габуев, сейчас полностью согласован проект трибун с подтрибунными помещениями. На его разработку и согласование мельчайших деталей ушло большое количество времени, потому что сейчас стадион «Спартак» по многим параметрам не соответствует требованиям РФС. Один из примеров - раздевалки для футболистов. Сейчас их размер 40 метров, а должно быть 60. Как и само количество трибун: с 5 тысяч оно должно возрасти до 10 тысяч.

Сейчас ведутся переговоры с поставщиками трибун. Изучаются характеристики предлагаемого оборудования, возможности, соответствие всем предъявляемым требованиям. После проведения положенной процедуры конкурсных торгов, на установку трибун уйдет около 3-4 месяцев. Согласно дорожной карте, система безопасности и новые трибуны на «Спартаке» должны быть установлены к 31 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик
В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень
В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины
В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке
«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате
В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»