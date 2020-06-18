В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины

18 Июнь 2020 2020-06-18T17:42:22+03:00

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Тамбовские полицейские выявили факт мошенничества, связанный с заготовкой древесины. Как оказалось, пятеро сотрудников Инжавинского производственного участка ТОГАУ «Кирсановский лесхоз» обманным путем похитили 67,3 кубометра древесины дуба на сумму 269 200 рублей.

Мошенничество заключалось в следующем. В договоре о продаже древесины, заключенным с индивидуальным предпринимателем, значился один объем дуба, а на деле же мужчины продали его больше по количеству. Разницу они делили между собой.

- В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ. Ведется следствие, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU