2020-06-18T17:05:37+03:00
Общество

В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке

Работы также идут и на других улицах
Ксения АЛЕШИНА
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Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Работы идут в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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В Тамбове в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» идут работы сразу на нескольких улицах областного центра: Советской, Рассказовском шоссе, Октябрьской, Монтажников, Карла Маркса, Николая Вирты, Ново-Лагерной, Островитянова и Ново-Рубежном переулке.

На Ново-Рубежном переулке рабочие приступили к укладке выравнивающего слоя асфальта. До этого здесь уже заменили бордюрный камень, а также уложили геосетку для сдвигоустойчивости асфальтобетонного покрытия. Затем специалисты уложат верхний слой асфальта, отремонтируют тротуары и благоустроят прилегающую территорию. А по пути следования 17 автобуса установят девять новых остановочных павильонов.

- В рамках данного муниципального контракта будет отремонтировано 4 автомобильные дороги - переулок Ново-Рубежный протяженностью 1150 метров, улица Островитянова - 500 метров, улица Новолагерная - 830 метров и 200 метровый участок улицы Лермонтовской от улицы Гагарина до границы города Тамбова. Всего это порядка 20 тысяч кв. метров асфальтобетонного покрытия. Все работы должны быть выполнены в срок до 1 ноября. Но судя по темпам, могу предположить, что подрядчик завершит все гораздо раньше без ущерба качеству. Нареканий к его работе у нас нет, - сказал ведущий инженер отдела по контролю за строительством и ремонтом дорог муниципального учреждения «Дирекция городских дорог» Вадим Пакин.

Всего в текущем отремонтируют более 17 км городских дорог. На эти цели планируется потратить 640 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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