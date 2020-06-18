«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате

18 Июнь 2020 2020-06-18T16:33:24+03:00

Более 200 работников в сентябре-октябре прошлого года остались без денег

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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО «Моршанская мануфактура», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы».

Как установило следствие, подозреваемый свыше двух месяцев не выплачивал 217 работникам зарплату за сентябрь и октябрь 2019 года, в результате чего перед ними образовалась задолженность, сумма которой превысила пять миллионов рублей.

- При этом в указанный период по договоренности гендиректора с заказчиками они перечисляли денежные средства за приобретаемую продукцию напрямую на расчетные счета контрагентов ООО «Моршанская мануфактура» (в качестве оплаты коммунальных услуг, услуг связи, сырья), минуя его расчетный счет. Данная схема не позволила направить данные денежные средства на оплату труда работников, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тамбовской области.

В ходе следствия работодатель полностью погасил долги по зарплате. В настоящее время уголовное дело в отношении подозреваемого направлено в суд с ходатайством о назначении ему меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU