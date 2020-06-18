На севере Тамбова планируют построить новый стадион

18 Июнь 2020 2020-06-18T13:53:59+03:00

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Игроки ФК «Тамбов», как и прежде будут проводить домашние матчи Российской премьер-лиги и Кубка страны на стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу. На сегодняшний день ареной для игр нашей команды стал стадион в Нижнем Новгороде.

Реконструкция «Спартака» в Тамбове еще не завершена и проводить на нем матчи РПЛ не будут, но от планов завершить ремонт все-же не отказались. Он будет продолжен. Вместе с тем в Тамбове планируют построить новый стадион, который будет соответствовать всем требованиям для проведения игр команд высшего дивизиона.

По словам заместителя главы администрации Тамбовской области, президента ФК «Тамбов» Арсена Габуева новый спортобьект должен появиться в северной части областного центра. Ранее там уже выделили участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.

- Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города, - сказал Арсен Габуев. - Конечно же, это вопрос не простой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством.

Сейчас составляется дорожная карта по реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности. Предполагается, что новый стадион будет рассчитан на 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU