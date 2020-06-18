2020-06-18T13:53:59+03:00
Общество

На севере Тамбова планируют построить новый стадион

Участок под новый спортобъект уже выделили
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Современный спортобъект появится на севере городаСовременный спортобъект появится на севере города
Изменить размер текста:

Игроки ФК «Тамбов», как и прежде будут проводить домашние матчи Российской премьер-лиги и Кубка страны на стадионах, построенных к Чемпионату мира по футболу. На сегодняшний день ареной для игр нашей команды стал стадион в Нижнем Новгороде.

Реконструкция «Спартака» в Тамбове еще не завершена и проводить на нем матчи РПЛ не будут, но от планов завершить ремонт все-же не отказались. Он будет продолжен. Вместе с тем в Тамбове планируют построить новый стадион, который будет соответствовать всем требованиям для проведения игр команд высшего дивизиона.

По словам заместителя главы администрации Тамбовской области, президента ФК «Тамбов» Арсена Габуева новый спортобьект должен появиться в северной части областного центра. Ранее там уже выделили участок под стадион, который занесен в градостроительный план областного центра. Ведутся постоянные переговоры с партнерами по возведению нового спортивного объекта.

- Мы планируем заключить концессионное соглашение по реализации этого проекта, чтобы в течение двух-трех лет построить стадион в северной части города, - сказал Арсен Габуев. - Конечно же, это вопрос не простой. Но мы понимаем, что у наших болельщиков должен быть стадион с полноценной комфортной зоной отдыха, полноценным парковочным пространством.

Сейчас составляется дорожная карта по реализации данного проекта, в которой будут учтены все детали по доступности нового стадиона, его комфортности и безопасности. Предполагается, что новый стадион будет рассчитан на 15 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»
В день проведения парада тамбовчане увидят лучи Победы
Тамбовчанин, расправившийся с женой, которая критиковала его мать, отправится в колонию на 9 лет
В Тамбовской области 16-летний водитель без прав протаранил дерево
В Тамбовской области от коронавируса умерли еще две женщины
В Тамбовской области мужчина вырастил плантацию мака у себя на огороде
Тамбовчанина задержали за незаконную рубку дубов
В Тамбове отказались признавать памятником дом на перекрестке улиц Советской и Лермонтовской
Жителям восьми улиц Тамбова ограничат водоснабжение
В Мичуринске рекультивируют свалку на площади 7,5 га
Тамбовчане выберут название для сквера, где стоит памятник знаменитому танку Т-34
В Тамбове отключат электроэнергию на улицах Августа Бебеля и Рылеева
Тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за дачу ложных показаний в суде
В Тамбове пустили дополнительные дачные автобусы до «Дубков»
Мужчина, приехавший из страны ближнего зарубежья, собирался оборудовать в Тамбове «закладки» с наркотиками по 176 адресам
Сбербанк снижает первоначальный взнос по ипотеке с господдержкой до 15% от стоимости недвижимости
В Тамбове иномарка протаранила «Ладу», которая от удара выскочила на тротуар
Число заболевших коронавирусом тамбовчан достигло 4088
Тамбовчанин, признанный виновным в сексуальном насилии над 16-летней девушкой, отправится в колонию на 13 с половиной лет
Улицы Тамбова украсили редкими сортами цветов
По Тамбовской области «гуляют» 5-тысячные фальшивки