В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
С 18 по 21 июня в Тамбове отключат горячую воду в 77 многоквартирных домах в связи с проведением гидравлических испытаний на тепломагистрли ТМ-2.
Известно, что неудобства коснутся тамбовчан, проживающих в районе улиц бульвар Энтузиастов, Рылеева, Планировочная, Социалистическая, Менделеева, 8 Марта.
Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, без горячей воды также останутся четыре детских сада: «Маячок» (Социалистическая, 1б), «Яблонька» (Планировочная, 2а), «Росиночка» (Социалистическая, 7), «Огонек» (б. Энтузиастов, 2б), а также поликлиника им. В.Н. Коваля.
ИСТОЧНИК KP.RU