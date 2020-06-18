2020-06-18T16:02:28+03:00
Общество

В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды

В областном центре проведут гидравлические испытания
Ксения АЛЕШИНА
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С 18 по 21 июня в Тамбове отключат горячую воду в 77 многоквартирных домах в связи с проведением гидравлических испытаний на тепломагистрли ТМ-2.

Известно, что неудобства коснутся тамбовчан, проживающих в районе улиц бульвар Энтузиастов, Рылеева, Планировочная, Социалистическая, Менделеева, 8 Марта.

Кроме того, как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, без горячей воды также останутся четыре детских сада: «Маячок» (Социалистическая, 1б), «Яблонька» (Планировочная, 2а), «Росиночка» (Социалистическая, 7), «Огонек» (б. Энтузиастов, 2б), а также поликлиника им. В.Н. Коваля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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