Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:32:27+03:00

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В Тамбове на улице Жуковского двое молодых людей 21 и 26 лет напали на 20-летнюю девушку. Они стали угрожать ей пневматическим пистолетом и требовать деньги в размере 100 тысяч рублей, а также ценные вещи. Разумеется, такой большой суммы у нее не было, поэтому злоумышленники избили свою жертву.

Тамбовчанка получила серьезные повреждения: черепно-мозговую травму, гематому губы и множественные кровоподтеки на теле. В рамках оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Тамбову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU