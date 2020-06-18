2020-06-18T15:32:27+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку

Злоумышленники потребовали от нее денег, но получили отказ
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Тамбове на улице Жуковского двое молодых людей 21 и 26 лет напали на 20-летнюю девушку. Они стали угрожать ей пневматическим пистолетом и требовать деньги в размере 100 тысяч рублей, а также ценные вещи. Разумеется, такой большой суммы у нее не было, поэтому злоумышленники избили свою жертву.

Тамбовчанка получила серьезные повреждения: черепно-мозговую травму, гематому губы и множественные кровоподтеки на теле. В рамках оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали злоумышленников и доставили в отдел полиции для дачи показаний.

- В настоящее время следственным управлением УМВД России по городу Тамбову по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.162 УК РФ «Разбой». Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тамбовской области в реке Лесной Воронеж утонул 8-летний мальчик
В Тамбовской области пропала женщина с 8-месячным ребенком
В Тамбовской области ввели «рекомендательный» режим самоизоляции
Сроки окончания реконструкции тамбовского «Спартака» наметили на осень
В Тамбовской области работники лесхоза обманом похитили более 60 кубов древесины
В Тамбове благоустраивают дорогу на Ново-Рубежном переулке
«Моршанская мануфактура» погасила многомиллионный долг по зарплате
В Тамбове более 70 домов, четыре детских сада и поликлиника останутся без горячей воды
Двое тамбовчан, угрожая пистолетом, избили молодую девушку
Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом
В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому
На севере Тамбова планируют построить новый стадион
Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»