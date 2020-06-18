2020-06-18T14:30:59+03:00
Происшествия

В Тамбовской области мужчину оштрафовали на 20 тысяч рублей за удар в глаз полицейскому

Житель Кирсановского района повел себя агрессивно во время задержания
Ксения АЛЕШИНА
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В Кирсановском районе суд вынес приговор в отношении 39-летнего местного жителя. Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти».

Как установили следствие и суд, вечером, 7 марта этого года, сотрудники полиции приехали на вызов к дому осужденного, который подрался со своим братом. При задержании мужчина, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, ударил головой одного из стражей порядка в правый глаз.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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