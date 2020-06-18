В день проведения парада тамбовчане увидят лучи Победы
24-го июня в 21 час 50 минут за 10 минут до салюта в честь Победы в Великой Отечественной войне по всей России, в том числе и в Тамбовской области, в небе появится световая волна. Прожекторы предприятий, световые установки разных зданий зажгут лучи Победы.
- Такая акция позволит людям ещё раз вспомнить подвиг предков, - сообщает пресс-служба администрации тамбовской области. - Волна света прокатится по стране и завершится в самой западной её точке – Морском торговом порту г. Балтийска.
Напомним, что 24-го июня 1945 года в день Парада Победителей Москва была украшена праздничной иллюминацией. В 23 часа ночное небо над Москвой осветили пять прожекторных колец: вокруг Кремля, по кольцам Бульварному и Садовому, по вокзалам и по Окружной железной дороге. Праздничный салют провели войска ПВО с использованием ста аэростатов, поднятых в московское небо. Было выпущено 20 тысяч ракет.
ИСТОЧНИК KP.RU