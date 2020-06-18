Работники Жердевской больницы жалуются на отсутствие выплат за работу с больными коронавирусом

18 Июнь 2020 2020-06-18T15:03:57+03:00

Изменить размер текста: A A

По поручению прокурора области прокуратура Жердевского района проводит проверку информации о неполной выплате сотрудникам отделения терапии-обсервации местной ЦРБ положенных им выплат стимулирующего характера за оказание помощи пациентам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

- В ходе проверки будет дана оценка полноты и своевременности осуществления выплат стимулирующего характера медицинским и иным работникам данного лечебного учреждения, - сообщает прокуратура Тамбовской области. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение допущенных нарушений законодательства.

Ход и результаты проверки прокуратура региона взяла на контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU