Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»
Авария, в которой пострадала женщина-пешеход, произошла 17 июня примерно в 11 часов 44 минуты на бульваре Энтузиастов в районе дома №1/2 города Тамбова. Как рассказали в УГИБДД по тамбовской области, 43-летний водитель автомобиля «Mazda CХ-7», выезжая с прилегающей территории на разрешающий сигнал светофора, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.
- В результате аварии 39-летняя тамбовчанка получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.
ИСТОЧНИК KP.RU