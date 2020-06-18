2020-06-18T13:02:40+03:00
Происшествия

Тамбовчанка, переходившая дорогу в неположенном месте, попала под колеса «Mazda CХ-7»

39-летняя женщина получила травмы
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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39-летнюю женщину доставили в больницу39-летнюю женщину доставили в больницуФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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Авария, в которой пострадала женщина-пешеход, произошла 17 июня примерно в 11 часов 44 минуты на бульваре Энтузиастов в районе дома №1/2 города Тамбова. Как рассказали в УГИБДД по тамбовской области, 43-летний водитель автомобиля «Mazda CХ-7», выезжая с прилегающей территории на разрешающий сигнал светофора, наехал на женщину, которая переходила проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода.

- В результате аварии 39-летняя тамбовчанка получила травмы, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – На автомобиле скорой медицинской помощи ее доставили в городскую больницу имени Архиепископа Луки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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