В Тамбовской области от коронавируса умерли еще две женщины

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:57:49+03:00

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18 июня стало известно о еще двух смертях, вызванных коронавирусной инфекцией. От болезни скончалась 69-летняя жительница города Тамбова. Женщина страдала ишемической болезнью сердца, гипертонией, кардиосклерозом, сахарным диабетом и ожирением. С признаками тяжелого двухстороннего воспаления легких пациентку госпитализировали в Центр лечения пневмоний. На 13-й день пребывания в больнице она скончалась.

Еще одной жертвой COVID-19 стала 63-летняя жительница Тамбовского района, страдающая гипертонией, атеросклерозом аорты и коронарных артерий и ожирением. Она также получала помощь в Центре лечения пневмоний. Несмотря на интенсивное лечение пациентка скончалась на 12-й день после госпитализации.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Тамбовской области достигло 4152 человек, 18 из них умерли, 2103 пациента выздоровели.

18 июня болезнь подтвердилась еще у 64 жителей региона. Среди них 17 мужчин и 42 женщины в возрасте от 23 до 84 лет, а также пятеро детей от 5 до 14 лет.

- На госпитализации находятся 499 человек, из них диагноз «пневмония» у 412 пациентов, - сообщает региональный штаб по предотвращению завоза и распространения в области коронавирусной инфекции.

ИСТОЧНИК KP.RU