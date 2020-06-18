В Тамбовской области 16-летний водитель без прав протаранил дерево

18 Июнь 2020 2020-06-18T10:35:32+03:00

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Авария, в которой пострадал несовершеннолетний, произошла 17 июня в 5 часов 30 минут на 3 километре автодороги Тамбов-Котовск-Старчики-К.Строганово-Сампур-Сухотинка, проходящей по территории Знаменского района. Как рассказали в региональном УГИБДД, водитель автомобиля «ВАЗ-21124», шестнадцатилетний молодой человек, не имея права на управление транспортным средством, потерял управление машиной. Неконтролируемое авто сначала выскочило на полосу встречного движения, а потом съехало на обочину и врезалось в дерево.

- В результате аварии травмы получил водитель «ВАЗ», - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Молодого человека доставили в Детскую областную клиническую больницу.

Юный автомобилист оказался в больницеФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU