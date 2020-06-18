Тамбовчанин, расправившийся с женой, которая критиковала его мать, отправится в колонию на 9 лет

18 Июнь 2020 2020-06-18T11:23:49+03:00

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49-летнего жителя Первомайского района признали виновным в убийстве своей 41-летней супруги. На следствии и в суде установили, что вечером 29 марта этого года супруги в своем доме вдвоем употребляли спиртное. Во время беседы мужчину разозлили высказывания супруги в адрес свекрови, после чего он схватил кухонный нож и нанёс ей несколько ударов по разным частям тела.

- 41-летняя женщина от полученного проникающего ранения грудной клетки скончалась на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

Государственное обвинение в этом процессе поддерживал прокурор Тамбовской области Николай Саврун.

- Согласившись с мнением гособвинения, суд назначил мужчине наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU