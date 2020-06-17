2020-06-17T17:01:25+03:00
Общество

Жителям восьми улиц Тамбова ограничат водоснабжение

Из-за ремонтных работ в квартирах снизится напор
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Жителям восьми улиц Тамбова снизят напор холодной воды. По данным администрации города Тамбова, из-за проведения АО «Тамбовские коммунальные системы» плановых работы по замене изношенного участка «сборного» водовода диаметром 400 мм от артезианских скважин водозаборного узла №3, 18 июня с 12.00 до окончания работ 19 июня будет снижено давление холодного водоснабжения в южной части города в границах улиц: Интернациональная, Набережная, Андреевская, Клубная, Астраханская, Южная, Балашовская, Железнодорожная.

ИСТОЧНИК KP.RU

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