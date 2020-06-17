В Мичуринске рекультивируют свалку на площади 7,5 га

17 Июнь 2020 2020-06-17T16:31:09+03:00

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В этом году в Мичуринске планируют начать рекультивацию неработающего полигона бытовых отходов. В сентябре 2019 года бывшую свалку включили в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. На сегодняшний день регион заключил соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на рекультивацию полигона. Определен исполнитель работ. С ним готовятся подписать контракт. Рекультивационные работы будут проведены на площади свыше 7,5 гектаров.

- В рамках нацпроекта в Тамбовской области до 2024 года пройдут мероприятия по рекультивации 6 крупнейших мусорных свалок на общей площади порядка 50 гектаров в Мичуринске, Жердевке, Уварово, Моршанске, Сампуре и Инжавино, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU