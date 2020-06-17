В Тамбове отказались признавать памятником дом на перекрестке улиц Советской и Лермонтовской

17 Июнь 2020 2020-06-17T17:45:23+03:00

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В региональном управлении Госохраны памятников отказались включать в перечень выявленных объектов культурного наследия дом, расположенный на ул. Советская/Лермонтовская, 57/11. С заявлением о включении «Флигеля усадьбы Лиона (Назарова) с воротами» в реестр ранее обратились градозащитники, которые посчитали, что объект может претендовать на статус памятника и может быть взят под охрану государства. Однако, после рассмотрения заявления, в управлении приняли решение отказать в этой просьбе по причине «недостаточной исторической и архитектурной ценностью указанного объекта, невысокой градостроительной ролью, искажением первоначального облика многочисленными перестройками здания».

Вместе с тем, на территории региона появились 5 новых выявленных объектов культурного наследия. Это «Монастырские постройки» в селе Тулиновка, «Здание школы» в Рассказово на ул. Пушкина, «Монастырский дом (гостиница)» в городе Кирсанове на ул. Интернациональной, «Жилой дом» в Мичуринске на ул. Советской, 308 и «Дом жилой с воротами и оградой» на ул. Филлипова, 90.

ИСТОЧНИК KP.RU