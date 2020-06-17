2020-06-17T15:29:43+03:00
Общество

Тамбовчане выберут название для сквера, где стоит памятник знаменитому танку Т-34

Жителям областного центра предлагается принять участие в голосовании на сайте администрации города
Ксения АЛЕШИНА
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Всего предлагается 10 вариантов названия сквераВсего предлагается 10 вариантов названия сквераФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
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Председатель городского совета ветеранов В.И. Гладилин обратился к главе Тамбова Наталье Макаревич с инициативой о присвоении названия безымянному скверу, расположенному по улице Советской вблизи лицея №29. Это место известно тем, что там установлен мемориал «Тамбовский колхозник». Мэр поддержала эту идею и теперь тамбовчанам предлагают самим выбрать название сквера.

- В нашем уютном и прекрасном городе потомки чтят и помнят предков и бережно хранят о них память. Например, там, где установлены памятники Г.Р. Державину, Е.А. Баратынскому, М.Ю, Лермонтову и др., прилегающие скверы носят их имена. А вот один из известных памятников истории Великой Отечественной войны «Танк Т-34» (вклад жителей Тамбовской области в Великую Победу) стоит в сквере, не имеющем названия, - отметил в своем обращении Владимир Иванович.

Администрация города предложила 10 вариантов названий для сквера:

1) Доброволец;

2) Краснознаменный сквер;

3) Народный сквер;

4) Патриот;

5) Подвиг народа;

6) Подвиг тыла;

7) Сквер боевого и трудового подвигов;

8) Сквер трудового героизма;

9) Сквер тружеников тыла;

10) Танковая колонна.

Тамбовчане могут выбрать название сквера на сайте администрации города, который доступен по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/index.php?id=8669. Опрос проводится с 17 по 23 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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