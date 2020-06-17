Тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за дачу ложных показаний в суде
В Тамбовском районе суд вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».
Как установили следствие и суд, тамбовчанка хотела помочь своему мужу избежать уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. На судебном заседании женщина дала заведомо ложные показания о том, что ее супруг не причинял телесных повреждений полицейскому. Однако следователям удалось собрать доказательства, свидетельствующие об обратном.
- Во время судебного заседания женщина предупреждалась о возможности отказаться свидетельствовать против близкого родственника и об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU