Тамбовчанку оштрафовали на 10 тысяч рублей за дачу ложных показаний в суде

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:03:12+03:00

Выступая в качестве свидетеля по уголовному делу, женщина сказала неправду, чтобы защитить мужа

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В Тамбовском районе суд вынес приговор в отношении 30-летней местной жительницы. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ «Заведомо ложные показания свидетеля в суде».

Как установили следствие и суд, тамбовчанка хотела помочь своему мужу избежать уголовной ответственности за применение насилия в отношении представителя власти. На судебном заседании женщина дала заведомо ложные показания о том, что ее супруг не причинял телесных повреждений полицейскому. Однако следователям удалось собрать доказательства, свидетельствующие об обратном.

- Во время судебного заседания женщина предупреждалась о возможности отказаться свидетельствовать против близкого родственника и об уголовной ответственности за заведомо ложные показания. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU