В Тамбовской области мужчина вырастил плантацию мака у себя на огороде

18 Июнь 2020 2020-06-18T09:34:33+03:00

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В Жердевке наркополицейским поступила информация о причастности местного жителя к незаконному культивированию и обороту наркотических средств. Во время проверки по месту жительства мужчины стражи порядка обнаружили на его приусадебном участке культивируемую плантацию мака. В общей сложности сотрудники полиции изъяли 313 кустов растения.

Кроме того, в сарае мужчины полицейские нашли свертки с уже готовой наркотической продукцией - 400 граммами мака. Там же они обнаружили шприцы и другие приспособления для употребления наркотиков.

- Растения мака и наркотические средства направлены в Экспертно-криминалистический Центра УМВД области для проведения наркотического исследования. По его итогам будут приняты процессуальные решения о привлечении жителя города Жердевки к уголовной ответственности, - сообщает пресс-служба УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU