В Тамбове пустили дополнительные дачные автобусы до «Дубков»

17 Июнь 2020 2020-06-17T13:16:14+03:00

Добраться до своих дач тамбовчане смогут с шести утра Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

Это связано с увлечением пассажиропотока

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В Тамбове пустили дополнительные автобусы в утреннее время по маршруту №14-Д «Рылеева - с/о «Дубки», пользующемуся большой популярностью среди горожан.

Как сообщает пресс-служба администрации города Тамбова, ежедневно время отправления автобуса от остановки «Рылеева»: 6:05, 8:05, 12:39, 16:39,18:39; от остановочного пункта «с/о Дубки»: 7:00, 9:00, 13:34, 17:34, 19:34.

ИСТОЧНИК KP.RU