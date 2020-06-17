2020-06-17T11:02:21+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом тамбовчан достигло 4088

Половина заразившихся выздоровели
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области число заболевших коронавирусом на сегодняшний день, 17 июня, составляет 4088 человек, половина из них (2044 пациентов) выздоровели, 16 умерли. За последние сутки COVID-19 обнаружили у 62 жителей региона, среди них 26 мужчин и 31 женщина в возрасте от 25 до 91 года, а также 5 детей от 1 до 17 лет. Все они контактировали с заболевшими.

- На госпитализации находятся 502 человека, из них диагноз «пневмония» у 417 пациентов, - сообщает региональный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции. – На домашнем карантине под наблюдением врачей остаются 3974 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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