Мужчина, приехавший из страны ближнего зарубежья, собирался оборудовать в Тамбове «закладки» с наркотиками по 176 адресам
В Тамбове на бульваре Строителей у жилого дома полицейские задержали 38-летнего мужчину, прибывшего в областной центр из страны ближнего зарубежья. Во время досмотра его арендованной квартиры стражи порядка нашли и изъяли 176 свертков с наркотиками. Позже выяснилось, что в них находился героин массой 339,95 грамма.
Известно, что наркотики мужчина заказал в Интернете и забрал их через «закладки» в селе Донское. В дальнейшем он собирался сделать тайники с героином по 176 адресам.
- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьей и 228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU