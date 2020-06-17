Мужчина, приехавший из страны ближнего зарубежья, собирался оборудовать в Тамбове «закладки» с наркотиками по 176 адресам

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:30:42+03:00

Полицейские нашли в квартире у мужчины свертки более чем с 300 граммами героина Фото: УМВД по Тамбовской области

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В Тамбове на бульваре Строителей у жилого дома полицейские задержали 38-летнего мужчину, прибывшего в областной центр из страны ближнего зарубежья. Во время досмотра его арендованной квартиры стражи порядка нашли и изъяли 176 свертков с наркотиками. Позже выяснилось, что в них находился героин массой 339,95 грамма.

Известно, что наркотики мужчина заказал в Интернете и забрал их через «закладки» в селе Донское. В дальнейшем он собирался сделать тайники с героином по 176 адресам.

- В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 статьей и 228.1 УК РФ, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU