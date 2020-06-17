В Тамбове иномарка протаранила «Ладу», которая от удара выскочила на тротуар

17 Июнь 2020 2020-06-17T11:46:36+03:00

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Авария, в которой пострадали два человека, произошла 16 июня около 18 часов на улице Монтажников в районе дома №9 города Тамбова. По данным областного УГИБДД, 56-летний водитель автомобиля «Opel Zafira», совершая поворот налево, столкнулся с «Lada Priora», под управлением 31-летнего мужчины, который двигался в попутном направлении. От удара автомобиль «Lada Priora» по инерции продолжил движение и выехал на тротуар. К счастью, пешеходов в момент аварии там не было.

- В результате аварии травмы получил водитель автомобиля «Opel Zafira», его на месте осмотрели медики бригады скорой помощи, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. – Еще одного пострадавшего, 16-летнего пассажира «Lada Priora», доставили в Детскую областную клиническую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU