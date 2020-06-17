2020-06-17T10:37:35+03:00
Происшествия

Тамбовчанин, признанный виновным в сексуальном насилии над 16-летней девушкой, отправится в колонию на 13 с половиной лет

В качестве компенсации морального вреда мужчина выплатит жертве 750 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области вынесли приговор 35-летнему мужчине, который обвинялся в сексуальном насилии над 16-летней девушкой.

На следствии и в суде установлено, что вечером 3 февраля этого года 16-летняя девушка возвращалась домой после занятий в колледже. Когда она проходила мимо кладбища, на нее напал неизвестный мужчина и, угрожая ножом, заставил проследовать за ним в заросли деревьев. Там, приставив нож к шее девушки, мужчина стал совершать в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего скрылся. Ранее он 8 лет провел в местах лишения свободы за совершение аналогичного преступления.

- Приговором суда фигуранту назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы, - сообщают в СУ СКР по Тамбовской области. - Также мужчина обязан выплатить потерпевшей стороне 750 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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