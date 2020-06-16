Тамбовщина получила средства индивидуальной защиты для участников голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:04:24+03:00

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В Тамбовскую область в полном объеме поступили средства индивидуальной защиты для участников голосования по внесениюпоправок в Конституцию РФ, которое состоится 1 июля 2020 года.

- Руководители избирательной комиссии Тамбовской области, сотрудники аппарата комиссии, члены Молодежной избирательной комиссии распределили средства индивидуальной защиты для 32 территориальных избирательных комиссий. Из территориальных избиркомов продукция поступит на участки для голосования, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

В целях профилактики на каждом из 904 имеющихся участков организуют пункт температурного контроля. При входе в помещение для голосования будет размещен дезинфицирующий коврик.

Всех участников голосования, членов избирательных комиссий, а также других лиц, находящихся на участках, обеспечат масками, перчатками и санитайзером. В течение недели каждый участок будут обрабатывать дезинфицирующими растворами. Кроме того, там нанесут специальные ограничительные линии и указатели движения, чтобы люди смогли соблюдать санитарную дистанцию.

ИСТОЧНИК KP.RU