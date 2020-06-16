Тамбовская область получит 266,5 миллиона рублей на пособия по безработице

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:01:14+03:00

Выплаты в регионе получают больше 6 тысяч человек

Изменить размер текста: A A

Российским регионам из резервного фонда выделили дополнительные средства на выплату пособий по безработице. Тамбовская область на эти цели получит более 266,5 млн рублей.

Дополнительное финансирование выделено с учетом принятия постановления Правительства, вводящего новые меры поддержки безработных граждан. Во-первых, минимальное пособие по безработице в мае – июле 2020 года будет увеличено в 3 раза. Во-вторых, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получат пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей в июне – августе. В-третьих, расширено число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3000 рублей в месяц в июне-августе.

На сегодняшний день более 6 тысяч тамбовчан воспользовались данными мерами поддержки.

Как рассказал начальник областного управления труда и занятости населения Михаил Филимонов, по сравнению с началом года уровень безработицы в регионе увеличился. Это было ожидаемо из-за ситуации с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.

- Всего во время режима самоизоляции в региональную службу занятости с помощью портала «Работа в России» и Госуслуг обратились 6,8 тысячи человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это те, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса, часть из них «вахтовики», работавшие в других регионах, в основном, в столице и Подмосковье.

ИСТОЧНИК KP.RU