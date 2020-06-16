Тамбовская область получит 266,5 миллиона рублей на пособия по безработице
Российским регионам из резервного фонда выделили дополнительные средства на выплату пособий по безработице. Тамбовская область на эти цели получит более 266,5 млн рублей.
Дополнительное финансирование выделено с учетом принятия постановления Правительства, вводящего новые меры поддержки безработных граждан. Во-первых, минимальное пособие по безработице в мае – июле 2020 года будет увеличено в 3 раза. Во-вторых, индивидуальные предприниматели, которые вынуждены были прекратить свою деятельность после 1 марта, получат пособие по безработице в максимальном размере – 12 130 рублей в июне – августе. В-третьих, расширено число семей с детьми до 18 лет, которые вместе с пособием по безработице получат выплату на каждого ребенка в размере 3000 рублей в месяц в июне-августе.
На сегодняшний день более 6 тысяч тамбовчан воспользовались данными мерами поддержки.
Как рассказал начальник областного управления труда и занятости населения Михаил Филимонов, по сравнению с началом года уровень безработицы в регионе увеличился. Это было ожидаемо из-за ситуации с ограничительными мерами из-за распространения коронавирусной инфекции.
- Всего во время режима самоизоляции в региональную службу занятости с помощью портала «Работа в России» и Госуслуг обратились 6,8 тысячи человек, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области. - Это те, кто потерял работу из-за пандемии коронавируса, часть из них «вахтовики», работавшие в других регионах, в основном, в столице и Подмосковье.
ИСТОЧНИК KP.RU