2020-06-16T18:03:20+03:00
Общество

В Тамбовской области предусмотрели выплаты сотрудникам интернатов для детей-сирот, работающих в режиме обсерваторов

На эти цели предусмотрели 7,6 млн рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области приняли решение о материальном стимулировании сотрудников сферы образования, которые продолжают работать в условиях распространения новой коронавирусной инфекции в областных организациях для детей-сирот. Как пояснили в региональном управлении образования и науки, выплаты получат 125 сотрудников девяти интернатных организаций.

Речь идет об организациях, в которых введен особый режим работы, предполагающий временную изоляцию детей и сотрудников. Продолжительность смены в них составляет 14 дней, и всё это время персонал должен оставаться в стенах учреждения. За первую смену педагоги, медики и другие работники положенные выплаты уже получили. Средства выделены из бюджета Тамбовской области.

- В управлении образования и науки области отмечают, что размеры выплат аналогичны выплатам, установленным на федеральном уровне для работников стационарных организаций социального обслуживания, - пояснили в пресс-службе администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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