2020-06-16T15:31:52+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские совместно с волонтерами разыскивают 88-летнюю пенсионерку

Пожилая женщина страдает потерей памяти
Ксения АЛЕШИНА
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Последний раз женщину видели 13 июняПоследний раз женщину видели 13 июняФото: УМВД по Тамбовской области
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В Рассказовском районе с 14 июня полицейские совместно с волонтерами оисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» разыскивают 88-летнюю Раису Васильевну Гордееву, проживающую в селе Новгородовка.

Известно, что вечером, 13 июня, пенсионерку навещала ее дочь. Ситуация осложняется тем, что она страдает потерей памяти. Ранее пожилая женщина уже неоднократно уходила из дома. До этого случая ее родственники не обращались за помощью в полицию, им удалось разыскать пропавшую самостоятельно.

Приметы пропавшей: рост 150-155 см, худощавое телосложение, волосы короткие, седые. Одета: синий мужской костюм, зеленое платье с рисунком в виде цветов, синий платок, черные калоши. Сотового телефона не имеет.

- Обладающим какой-либо информацией о пропавшей женщине просьба обращаться в органы внутренних дел по телефонам: 8 (4752) 799-365 (дежурная часть УМВД России по Тамбовской области), 8 (8-475-31) 2-33-02 (дежурная часть МОМВД России «Рассказовский»), 8-953-717-61-32 (уголовный розыск МОМВД России «Рассказовский»), - сообщает в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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