2020-06-16T13:36:40+03:00
Общество

На завершение ремонта тамбовской филармонии планируют потратить 824 млн рублей

Реконструкцию собираются закончить до конца 2021 года
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Поделиться:
Ремонт филармонии в очередной раз забросили прошлой осеньюРемонт филармонии в очередной раз забросили прошлой осеньюФото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Изменить размер текста:

В Тамбовской области объявили закупку на выполнение работ по реконструкции здания филармонии, расположенного на ул. Державинской. Заказчиком работ выступило региональное управление градостроительства и архитектуры. Стоимость работ на этот раз составляет 824 миллиона рублей.

Подрядчик, которого выберут путем электронного аукциона должен будет провести подготовительные, земляные и свайные работы, устроить фундамент и основание здания, возвести несущие конструкции, выполнить фасадные и внутренние отделочные работы, оборудовать здание всеми коммуникациями и выполнить благоустройство территории.

Напомним, реконструкция филармонии ведется с 2012 года, на нее потратили уже больше 800 млн рублей. Сейчас из облбюджета выделяют сопоставимые с уже потраченной суммой средства. Работы должны стартовать после заключения договора с подрядной организацией. Новые сроки завершения ремонты – конец 2021 года.

При этом сейчас в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск ПАО «Сбербанк», в случае удовлетворения которого здание филармонии могут передать обществу в счет возмещения областного долга.

,

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская область получит 266,5 миллиона рублей на пособия по безработице
Тамбовские полицейские совместно с волонтерами разыскивают 88-летнюю пенсионерку
В прошедшие праздничные дни свадьбу сыграли 60 тамбовских пар
Тамбовчанин получил судимость за организацию наркопритона
Тамбовские выпускники могут получить целевые направления в медвузы
На завершение ремонта тамбовской филармонии планируют потратить 824 млн рублей
Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить звание ветерана Великой Отечественной войны
11-летний велосипедист попал под колеса авто в Тамбовской области
В Рассказово усиленный режим ограничений продлили на неопределенный срок
В Тамбовской области молодой водитель «вылетел» с трассы в посадки
На сумму более 70 млрд рублей увеличен лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка
В Тамбовской области от коронавируса умерла 49-летняя женщина
Тамбовчанина задержали за попытку организовать в городе сеть тайников с наркотиками
В Тамбовской области почти 300 автобусов ездили с техническими неисправностями
Тамбовчанин украл у квартирантки 60 тысяч рублей
В Тамбове управляющая компания должна выплатить 10-летней девочке компенсацию за полученную травму в подъезде собственного дома