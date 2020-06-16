На завершение ремонта тамбовской филармонии планируют потратить 824 млн рублей

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:36:40+03:00

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В Тамбовской области объявили закупку на выполнение работ по реконструкции здания филармонии, расположенного на ул. Державинской. Заказчиком работ выступило региональное управление градостроительства и архитектуры. Стоимость работ на этот раз составляет 824 миллиона рублей.

Подрядчик, которого выберут путем электронного аукциона должен будет провести подготовительные, земляные и свайные работы, устроить фундамент и основание здания, возвести несущие конструкции, выполнить фасадные и внутренние отделочные работы, оборудовать здание всеми коммуникациями и выполнить благоустройство территории.

Напомним, реконструкция филармонии ведется с 2012 года, на нее потратили уже больше 800 млн рублей. Сейчас из облбюджета выделяют сопоставимые с уже потраченной суммой средства. Работы должны стартовать после заключения договора с подрядной организацией. Новые сроки завершения ремонты – конец 2021 года.

При этом сейчас в Арбитражном суде Тамбовской области рассматривается иск ПАО «Сбербанк», в случае удовлетворения которого здание филармонии могут передать обществу в счет возмещения областного долга.

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ИСТОЧНИК KP.RU