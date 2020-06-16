«Союз ветеранов» без лицензии торговал в своем павильоне водкой

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:32:15+03:00

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Прокуратура Октябрьского района г.Тамбова совместно с полицейскими провела проверку в помещении павильона, принадлежащего ООО «Союз ветеранов», на предмет соблюдения законодательства о реализации алкоголя. Выяснилось, что здесь продавали водку, не имея лицензии на хранение и реализацию алкоголя.

- В этой связи прокуратура возбудила в отношении общества дело об административном правонарушении по ч.3 ст.14.17 КоАП РФ (оборот алкогольной продукции), по результатам рассмотрения которого в Арбитражном суде Тамбовской области организации назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 млн рублей, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU