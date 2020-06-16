В Мичуринске открывается сезон фонтанов
Они начнут радовать глаз жителей наукограда с 16 июня
В этом году в Мичуринске появится еще один фонтанФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В Мичуринске в связи с распространением коронавируса запуск фонтанов был перенесен на более поздний срок. Их запустят во второй половине дня 16 июня. Фонтаны запустят на Площади Славы и Привокзальной площади.
- В этом году в Мичуринске появится еще один небольшой фонтан. Им обзаведется парк культуры и отдыха города. Новая зона расположится недалеко от колеса обозрения. К работе подрядная организация приступает с завтрашнего дня, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.
ИСТОЧНИК KP.RU