В Мичуринске открывается сезон фонтанов

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:32:42+03:00

В этом году в Мичуринске появится еще один фонтан Фото: Пресс-служба администрации города Мичуринска

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В Мичуринске в связи с распространением коронавируса запуск фонтанов был перенесен на более поздний срок. Их запустят во второй половине дня 16 июня. Фонтаны запустят на Площади Славы и Привокзальной площади.

- В этом году в Мичуринске появится еще один небольшой фонтан. Им обзаведется парк культуры и отдыха города. Новая зона расположится недалеко от колеса обозрения. К работе подрядная организация приступает с завтрашнего дня, - сообщает пресс-служба администрации наукограда.

ИСТОЧНИК KP.RU