Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить звание ветерана Великой Отечественной войны

16 Июнь 2020 2020-06-16T13:06:50+03:00

Теперь он может рассчитывать на меры социальной поддержки

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Благодаря прокуратуре 88-летний пенсионер, проживающий в Мордовском районе, получил звание «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла). Ранее ему было отказано в областном управлений социальной защиты и семейной политики в выдаче соответствующего удостоверения.

Прокуроры установили, что в период с 01.07.1944 г. по 09.05.1945 г., будучи несовершеннолетним, пенсионер работал в колхозе, однако документы об этом не сохранились. При этом факт его трудовой деятельности был установлен комиссией по пенсионным вопросам Мордовского отдела социального обеспечения Тамбовской области на основании протокола опроса свидетелей от февраля 1993 года и засчитан в трудовой стаж.

Согласно действующему законодательству, лица, проработавшие в тылу в годы войны не менее шести месяцев, отнесены к категории ветеранов Великой Отечественной войны, и имеют право на получение мер социальной поддержки.

- Выступая в защиту прав пенсионера, прокуратура обратилась в суд с иском об установлении факта его работы в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также признании права на присвоение звания «Ветеран Великой Отечественной войны» (труженик тыла) и выдаче соответствующего удостоверения, - сообщают в пресс-службе прокуратуры Тамбовской области. - Суд в полном объеме удовлетворил заявленные прокуратурой требования.

ИСТОЧНИК KP.RU