Тамбовчанин получил судимость за организацию наркопритона

16 Июнь 2020 2020-06-16T14:32:13+03:00

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Жителя Тамбова признали виновным в совершении преступления по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».

В суде установили, что с сентября прошлого года 43-летний мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру приятелям для употребления ими наркотиков, выделял им для этого столовые приборы, а так же предметы, необходимые для приготовления и

употребления запрещенных веществ. Притон обнаружили и «прикрыли» полицейские. Организовавший его житель областного центра пошел под суд.

- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU