Тамбовчанин получил судимость за организацию наркопритона
Жителя Тамбова признали виновным в совершении преступления по статье «Систематическое предоставление помещения для потребления наркотических средств».
В суде установили, что с сентября прошлого года 43-летний мужчина неоднократно предоставлял свою квартиру приятелям для употребления ими наркотиков, выделял им для этого столовые приборы, а так же предметы, необходимые для приготовления и
употребления запрещенных веществ. Притон обнаружили и «прикрыли» полицейские. Организовавший его житель областного центра пошел под суд.
- С учетом мнения государственного обвинителя о мере наказания, суд приговорил мужчину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно, с испытательным сроком 2 года, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области.
ИСТОЧНИК KP.RU