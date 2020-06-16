В прошедшие праздничные дни свадьбу сыграли 60 тамбовских пар

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:03:15+03:00

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В Тамбове на прошедших праздниках поженились 60 пар. Празднования Дня России Дня города проходили дистанционно, однако государственные регистрации брака состоялись в реальном формате. Влюбленные не стали ждать полной отмены самоизоляции, чтобы сыграть свадьбу. Правда, в ЗАГС им пришлось приходить вдвоем без гостей.

- Соблюдая установленные в регионе ограничения, будущие супруги на своем первом семейном торжестве были только вдвоем, но от того церемония регистрации брака стала только еще более трогательной, - начальник управления записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова Наталия Сажнева.

Кроме того, наряду с молодоженами, сотрудники ЗАГСа поздравляли с Днем России и Днем города Тамбова семьи, в которых накануне родились дети. Вместе со свидетельствами о заключении брака и рождения тамбовчанам также вручали поздравительные адреса от имени главы города Наталии Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU