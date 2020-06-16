2020-06-16T15:03:15+03:00
Общество

В прошедшие праздничные дни свадьбу сыграли 60 тамбовских пар

Влюбленные связали себя узами брака, несмотря на пандемию
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Молодоженам пришлось приходить на церемонию регистрации брака вдвоем, без гостейМолодоженам пришлось приходить на церемонию регистрации брака вдвоем, без гостейФото: Пресс-служба администрации города Тамбова
Изменить размер текста:

В Тамбове на прошедших праздниках поженились 60 пар. Празднования Дня России Дня города проходили дистанционно, однако государственные регистрации брака состоялись в реальном формате. Влюбленные не стали ждать полной отмены самоизоляции, чтобы сыграть свадьбу. Правда, в ЗАГС им пришлось приходить вдвоем без гостей.

- Соблюдая установленные в регионе ограничения, будущие супруги на своем первом семейном торжестве были только вдвоем, но от того церемония регистрации брака стала только еще более трогательной, - начальник управления записи актов гражданского состояния администрации города Тамбова Наталия Сажнева.

Кроме того, наряду с молодоженами, сотрудники ЗАГСа поздравляли с Днем России и Днем города Тамбова семьи, в которых накануне родились дети. Вместе со свидетельствами о заключении брака и рождения тамбовчанам также вручали поздравительные адреса от имени главы города Наталии Макаревич.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тамбовская область получит 266,5 миллиона рублей на пособия по безработице
Тамбовские полицейские совместно с волонтерами разыскивают 88-летнюю пенсионерку
В прошедшие праздничные дни свадьбу сыграли 60 тамбовских пар
Тамбовчанин получил судимость за организацию наркопритона
Тамбовские выпускники могут получить целевые направления в медвузы
На завершение ремонта тамбовской филармонии планируют потратить 824 млн рублей
Прокуратура помогла тамбовскому пенсионеру получить звание ветерана Великой Отечественной войны
11-летний велосипедист попал под колеса авто в Тамбовской области
В Рассказово усиленный режим ограничений продлили на неопределенный срок
В Тамбовской области молодой водитель «вылетел» с трассы в посадки
На сумму более 70 млрд рублей увеличен лимит по госпрограмме кредитования под 2% для Сбербанка
В Тамбовской области от коронавируса умерла 49-летняя женщина
Тамбовчанина задержали за попытку организовать в городе сеть тайников с наркотиками
В Тамбовской области почти 300 автобусов ездили с техническими неисправностями
Тамбовчанин украл у квартирантки 60 тысяч рублей
В Тамбове управляющая компания должна выплатить 10-летней девочке компенсацию за полученную травму в подъезде собственного дома