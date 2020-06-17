2020-06-17T09:20:12+03:00
Происшествия

По Тамбовской области «гуляют» 5-тысячные фальшивки

Две банкноты кассиры приняли, сбытчика третьей, благодаря сотруднику торговой точки, удалось задержать
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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15 июня в управлении Росинкассации по Тамбовской области при проверке купюр, поступивших с автозаправки Тамбовского района и магазина областного центра, обнаружили две поддельные денежные купюры достоинством 5 тысяч рублей. О подделках сразу сообщили полицейским. Стражи порядка посетили заправку и магазин, откуда поступили фальшивые деньги. В ОМВД России по Тамбовскому району и УМВД России по городу Тамбову возбуждено два уголовных дела по статье «Сбыт фальшивых денежных купюр». С помощью камер видеонаблюдения удалось установить людей, которые расплатились фальшивками. Их опрашивают.

Третью поддельную купюру распознала кассир продуктового магазина Тамбова. Фальшивку предъявил к оплате 27-летний житель областного центра, работающий вахтовым методом в Московской области. Его задержали прямо в торговой точке. По этому факту также возбудили уголовное дело.

- По закону за изготовление и сбыт поддельных денежных купюр предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет со штрафом до 1 миллиона рублей, - напоминают в пресс-службе УМВД России по тамбовской области. - В случае обнаружения фальшивки нельзя пытаться от нее избавиться путем сбыта в магазине или другой торговой точке. Необходимо информировать сотрудников ближайшего отдела полиции и рассказать все обстоятельства ее получения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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